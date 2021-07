Série B: Sampaio Corrêa confirma retorno de ex-meia do CSA

São Luís, MA, 13 (AFI) – Após passagem pelo clube em 2015, o meia Nadson vestirá novamente a camisa do Sampaio Corrêa. O anúncio foi feito pelo presidente Sergio Frota, na manhã desta terça-feira.

“Trata-se de um grande jogador, que teve uma passagem muito boa aqui no Sampaio, em 2015, e volta por uma indicação do técnico Felipe Surian. Estamos fazendo todos os esforços para montar um time ainda mais competitivo e seguir com essa nossa boa campanha na Série B”, frisou o presidente boliviano.

Nadson tem 31 anos, e estava defendendo o CSA. Em 2015, o meia disputou 31 jogos pelo Sampaio e marcou 10 gols.

O jogador desembarca em São Luís na tarde desta terça-feira, para passar por todos os exames de rotina e iniciar os treinamentos no CT José Carlos Macieira.

SÉRIE B!

Apesar de perder para o Vasco, por 1 a 0, na última rodada, o Sampaio Corrêa é o terceiro colocado da Série B, com 18 pontos. O próprio clube carioca é o quinto, com 16.