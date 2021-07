Série B: Sampaio Corrêa se reapresenta e viaja para Salvador nesta segunda-feira

São Luís, MA, 12 (AFI) – Após regressar do Rio de Janeiro, onde enfrentou o Vasco da Gama na rodada passada da Série B, a equipe do Sampaio Corrêa voltou aos treinamentos na manhã deste domingo, no CT José Carlos Macieira.

Mesmo com o resultado adverso em São Januário, a Bolívia Querida permaneceu no G4 da competição, em terceiro lugar com 18 pontos ganhos em 10 jogos disputados.

PREPARAÇÃO E VIAGEM

Atenções a partir de agora, voltadas para o confronto diante do Vitória, nesta terça-feira, no Estádio Barradão. O grupo Tricolor realizou a única atividade preparatória para a partida, já que o embarque para a capital baiana ocorre na manhã desta segunda-feira.

FALA, CAPITÃO

O capitão Luís Gustavo destacou o empenho da Bolívia diante do time cruz-maltino e espera que a equipe possa se reabilitar na competição contra o rubro-negro da Bahia.

“Fizemos uma grande partida contra o Vasco, lutamos muito, mas, infelizmente, não conseguimos empatar. Faz parte do futebol, mas o importante é que o Sampaio vem mostrando força em todos os jogos. Na terça já teremos outro jogo muito difícil, mas temos condições de trazer um bom resultado para casa”, afirmou o lateral boliviano.

TRABALHO LEVE

Na manhã desta segunda-feira, os relacionados para o confronto diante do Vitória se apresentam direto no aeroporto, e à noite farão apenas uma leve movimentação de aquecimento no hotel em Salvador.