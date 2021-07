Série B: Sem espaço no elenco, CSA empresta zagueiro para time da Série C

Maceió, AL, 08 (AFI) – Com duas derrotas consecutivas e próximo da zona de rebaixamento, o CSA tem reformulado seu elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quinta-feira o time definiu o empréstimo do zagueiro Lucas Dias, que jogará pelo Ituano na Série C.

Lucas Dias inclusive já foi registrado pelo Ituano no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando à disposição do técnico Mazola Júnior para o confronto diante do lanterna Oeste, sábado, em Barueri. Na pior das hipóteses ele ficará como opção no banco de reservas.

Sua chegada foi motivada pela saída repentina de Léo Santos para o Cruzeiro. O Ituano não esperava perder o até então titular da defesa para os mineiros e foi ao mercado às pressas para repor a baixa.

O zagueiro tem 25 anos e foi revelado na base do Grêmio, onde acabou não vingando. Jogou por River-PI, Goianésia-GO e Moto Club-MA antes de assinar com o CSA em 2020. De lá pra cá chegou a ser emprestado ao São Caetano, mas logo em seguida retornou para a capital alagoana.

Sem Lucas Dias, o CSA volta a campo no sábado para enfrentar o Brusque, às 20h30, em Brusque, pela décima rodada da Série B. O time é apenas o 14º colocado com oito pontos ganhos, um a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.