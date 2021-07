Série B: Técnico do Náutico despista, mas deixa escapar que aguarda reforços

Recife, PE, 13 (AFI) – O técnico Hélio dos Anjos voltou a ser questionado sobre a necessidade de reforços no Náutico após o empate com a Ponte Preta, por 1 a 1, na última segunda-feira, em Recife.

Apesar de ter tentado despistar, o treinador deixou escapar no final da sua resposta que aguarda alguns reforços pontuais para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.

“Tem várias formas de fortalecer o elenco. Não só contratando. Nós estamos com um elenco super valorizado internamente, porque a gente está conseguindo suprir. É sinal que temos um trabalho. Você conseguir reforço também é manter salário em dia e condições de trabalho, além de contratar aqueles casos específicos”, disse o treinador.

De fato, o Náutico sofreu baixas importantes nas últimas rodadas seja por questão médica ou por saídas de jogadores. O Santos pediu o retorno do zagueiro Wagner Leonardo, por exemplo, enquanto o atacante Erick não teve o empréstimo renovado pelo Braga-POR.

Até aqui, o Timbu vem conseguindo superar os desfalques e segue na liderança isolada da Série B do Brasileiro, com 25 pontos, sendo o único time invicto no campeonato.