Série B: Torcida do Vitória protesta e pede a cabeça de presidente. VÍDEO!

Salvador, BA, 20 (AFI) – Poucas horas antes de a bola rolar para Vitória e Ponte Preta, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a principal torcida organizada do time baiano se mobilizou em frente ao estádio Barradão para protestar contra a má fase do time.

O principal alvo dos torcedores foi o presidente Paulo Carneiro. O dirigente, sempre polêmico, desde o ano passado vem sendo criticado pela gestão do clube, que corre grande risco de ser rebaixado à Série C de 2022 no final da temporada.

Com apenas uma vitória em 13 jogos, o Vitória é o 18º colocado da Série B com nove pontos conquistados.

CONFIRA O PROTESTO DOS TORCEDORES DO VITÓRIA:

Protesto pacífico sendo realizado por torcedores nesse momento na portão da Concentração Vidigal Guimarães, no Barradão. Palavras de ordem contra o presidente Paulo Carneiro #ArenaAgora pic.twitter.com/CHqBWMWHQE — Marcello Góis (de 🏠) (@marcelo_gois) July 20, 2021