Série B: Treinador do Coritiba vê Cruzeiro na briga pelo acesso e valoriza empate

Curitiba, PR, 07 (AFI) – O empate sem gols com o Cruzeiro, na última terça-feira, no Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, foi valorizado pelo treinador do Coritiba, Gustavo Morínigo.

Apesar da Raposa ocupar apenas a 13ª colocação, com dez pontos a menos que o vice-líder Coritiba, o treinador argentino vê o Cruzeiro como um concorrente direto por uma vaga no G4.

“Foi um jogo inteligente. Não perder fora de casa contra um time que vai brigar pelos primeiros lugares não é ruim”, disse Morínigo.

Invicto há sete jogos na Série B do Brasileiro, o Coritiba vinha de cinco vitórias seguidas e tinha a chance de assumir a liderança isolada, que hoje está com o Náutico. O Timbu tem um ponto a menos que o Coxa.

O Coritiba vai ter mais um confronto direto na próxima rodada. Na terça-feira, o time de Gustavo Morínigo recebe o Vasco da Gama, às 21h30, no Estádio Couto Pereira.