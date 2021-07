Série B: Treinador exalta elenco do CRB: ‘Rendimento cada vez maior’

Maceió, AL, 7 (AFI) – O CRB é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro Série B, mas poderia ser diferente. O treinador Alan Aal foi anunciado pelo clube na semana de estreia e, a princípio, precisaria de tempo para desenvolver um bom trabalho. Logo de cara, porém, o Galo da Praia eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil e empolgou.

Os jogadores se adaptaram rapidamente ao novo comandante e fazem grande campanha. Na última rodada, o CRB venceu o Botafogo por 2 a 1 de virada. Rafael Navarro abriu o placar, Careca fez seu primeiro gol no clube para empatar e Marthã virou. Após o triunfo, Alan Aal falou sobre o desempenho do time, até o momento.

MANTRA DE AAL

Antes de Guarani e CRB, o treinador esteve a frente do Cuiabá na campanha de acesso, da temporada passada. Alan Aal conhece, então, o caminho para alcançar a primeira divisão, que passa pela utilização do elenco.

“O Cuiabá no ano passado, nós conseguimos subir com a maior parte dos jogos vencendo no segundo tempo e envolvendo todo mundo do elenco.”

“Jogador aí que está no elenco tem condições de dar o seu melhor, de mostrar o seu trabalho e, da minha parte, em todas as equipes que eu trabalhei, sempre valorizei.”

ELENCO RECHEADO E SEM VAIDADE

Os elogios e reconhecimento ao elenco, porém, não param por aí. Alan Aal vê o CRB melhor a cada partida e descobre as mudanças possíveis dentro de campo.

“O rendimento vem sendo cada vez maior, a gente já consegue ter uma variação tática maior e o mais importante é envolver todo o elenco no trabalho, nos jogos, sabendo que todo mundo, a qualquer momento, pode ter uma oportunidade quando ela aparecer.”

“Gente fica muito feliz que no intervalo ele e os outros já foram para lá, torcer pelos companheiros, não existe vaidade, o que existe é uma competitividade muito grande entre eles mesmos e que eu tenho a obrigação de alimentar.”

SE DER, PODE TRAZER!

Os torcedores do CRB e Alan Aal sabem que, apesar do grande início, há times com maiores investimentos e o campeonato exige demais. A chegada de reforços, então, sempre será bem-vinda.

“A Série B é uma competição muito desgastante, muito difícil, e a gente continua atento ao mercado, a gente sempre conversa com a diretoria, o elenco sempre está aberto.”

“Obviamente que a gente prioriza algumas posições, mas sabe que qualidade nunca é demais e eu prefiro ter a dor de cabeça de ter que escalar um ou outro jogador do que a gente ter aí um elenco reduzido e sem qualidade pra que a gente possa alterar a nossa maneira de jogar.”