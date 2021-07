Série B: Treinador revela que nomes foram sondados para substituí-lo no Operário

Ponta Grossa, PR, 26 (AFI) – Matheus Costa estava aliviado na entrevista coletiva após a vitória do Operário sobre o Coritiba, por 1 a 0, no Estádio Germano Krüger, na noite do último domingo, pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro.

“Estou há nove meses no Operário-PR, tenho praticamente oito de grandes felicidades. Ninguém é unânime, nem quero ser, mas esse último mês foi de dificuldades”, disse o treinador, se referindo a falta de resultados e também os vários desfalques que teve no período.

O treinador alvinegro, inclusive, revelou que alguns profissionais foram sondadas por pessoas de fora do clube sobre a possibilidade de assumir o lugar de Matheus Costa.

“Eu fui julgado até por demissão por muitos. Eu soube de amigos meus que foram sondados não por pessoas de dentro do clube para assumir o Operário-PR, e esses amigos me ligaram e falaram que não tem cabimento eu sair daqui com o trabalho que vem sendo feito. Você tem que ter um equilíbrio muito grande”, desabafou Matheus Costa.

A vitória depois de duas derrotas seguidas fez o Operário se manter próximo ao G4, chegando aos 21 pontos, na oitava colocação da Série B do Brasileiro.