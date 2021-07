Série B: Vila Nova anuncia retorno de volante ex-Corinthians

Goiânia, GO, 26 (AFI) – O Vila Nova anunciou nesta segunda-feira, o retorno do volante Moacir, de 35 anos. O jogador chega para a sequência da Série B do Brasileirão.

O volante estava no Criciúma e sua primeira passagem pelo clube foi em 2018.

TRAJETÓRIA

Moacir também defendeu o Atlético-GO em 2019 e deixou o Dragão no início do ano passado. O jogador que também atua como lateral-direito, defendeu clubes como Sport, Coritiba e Corinthians.

PRÓXIMA PARTIDA

O time colorado volta a campo no próximo sábado, fora de casa, contra o Guarani.

