Série B: Vila Nova vende zagueiro e apresenta substituto ex-Ferroviária

Goiânia, GO, 7 (AFI) – Após perder o zagueiro Walisson, Maia, que foi transferido para o mundo árabe, o Vila Nova já trouxe seu substituto: Trata-se de Xandão, que estava na Ferroviária.

Walisson Maia está a caminho do futebol do Kuwait e já rescindiu com o Vila. Havia no contrato do jogador uma cláusula que obrigava o clube a liberá-lo em caso de proposta internacional.

TRAJETÓRIA E SUBSTITUTO

O zagueiro deixa o clube após 16 partidas. Enquanto que o reforço Xandão chega da Ferroviária, clube no qual fez nove partidas e balançou as redes uma vez em 2021. O zagueiro de 31 anos tem tem passagens por CRB, Bahia e CSA. Ele também já atuou em Portugal, no CD Aves e no Oliveirense.