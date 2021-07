SÉRIE B: Vitórias fora fazem Coritiba e Guarani encostarem no líder

Campinas, SP, 16 (AFI) – A sexta-feira não foi boa para quem recebeu visitas. Na abertura da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Coritiba e Guarani ganharam fora de casa e encostaram no líder Náutico.

Na Arena Batistão, o Guarani deu uma aula de contra-ataque e passou por cima do Confiança ao golear por 4 a 1. O resultado deixa a situação do técnico Rodrigo Santana bastante delicada no Dragão, podendo cair a qualquer momento.

Ainda sem perder como visitante na Série B, o Guarani emplacou a quarta vitória seguida e subiu para a terceira colocação, com 22 pontos. O Bugre só pode perder posição para o Goiás no complemento da rodada.

Enquanto isso, o Confiança vai entrar na zona de rebaixamento porque a rodada tem alguns confrontos diretos. Neste momento, o Dragão é o primeiro fora da degola, com nove pontos.

NOVO VICE-LÍDER

Em um confronto direto por uma vaga no G4, no Estádio Castelão, o Coritiba não se intimidou com o bom retrospecto do Sampaio Corrêa atuando como mandante – tinha quatro vitórias e um empate – e ganhou por 3 a 1.

O nono jogo de invencibilidade na Série B colocou o Coritiba na vice-liderança, com 24 pontos. O Coxa teve um jogo adiado. Já o Sampaio Corrêa chegou a quarta partida seguida sem vitória e deixou o G4, caindo para o quinto lugar, com 19.