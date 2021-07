Série B: Volante ex-Ponte e Corinthians é visto no jogo contra o Operário-PR e antecipa acerto com o Goiás

Goiânia, 30 (AFI) – Além de ter voltado a vencer, ao bater o Operário-PR por 1 a 0 no Estádio da Serrinha nesta tarde, para seguir na cola do Náutico e na briga pela liderança, o Goiás deu mais um presente para o seu torcedor na tarde desta sexta-feira (30). Isso porque, o volante Felipe Bastos foi visto assistindo ao duelo e está bem próximo de ser anunciado como novo reforço do Esmeraldino para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com tudo encaminhado, Bastos deve ver oficializado nas próximas horas, faltando apenas a realização dos exames médicos de praxe. Ele não atua desde novembro de 2020, ou seja, a quase nove meses quando ainda defendia o Vasco no Brasileirão do ano passado. Terá que ter um tempo para se recondicionar fisicamente para brigar pela titularidade.

Revelado nas categorias de base do Botafogo-RJ, onde chamou atenção e logo foi destaque da seleção brasileira no Sul-Americano e no Mundial da categoria sub-17, em 2007. De lá para cá rodou pelo futebol brasileiro e internacional com passagens por Vasco, Corinthians, Ponte Preta, Sport e Grêmio. Além de ter tido passagens por Portugal, Holanda, Suiça e Emirados Árabes.

Com 26 pontos ganhos e um retrospecto de sete vitórias, cinco empate e três derrotas em quinze jogos, o Goiás é vice-lider. Atrás apenas do Náutico, que lidera a competição com folga.