Série B: Zagueiro do Avaí se transfere para clube do futebol indiano

Florianópolis, SC, 1 (AFI) – Após um ano no clube e 29 partidas, o Avaí anunciou a saída do zagueiro Alan Costa. O experiente defensor de 30 anos está indo para o Bengaluru, da Índia, por empréstimo de dois anos. Ele se despede do clube com três gols marcados, o último deles na noite de quarta-feira, na vitória por 3 a 1, diante do Londrina.

Titular em 27 dos 29 jogos que fez pelo clube, o zagueiro se lesionou na reta final da Série B do Brasileiro 2020 e ficou fora por mais de quatro meses.

TRAJETÓRIA

Com passagens nas bases da Ferroviária e do Palmeiras, Alan Costa já atuou pelo São Bento, Vitória, Coritiba e Internacional, onde conseguiu se firmar e atuar por cinco temporadas. Antes de chegar ao Leão da Ilha, estava no CSA.

BAIXA IMPORTANTE

A diretoria do clube informou que no momento não trará reforços para recompor o setor que agora conta com uma baixa importante.

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo compromisso do Avaí é contra o Botafogo, às 21h, na Ressacada, pela nona rodada da Série B do Brasileirão.