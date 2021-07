Série C: Altos abre as portas para ex-goleiro do River-PI e pode oficializá-lo em breve

Teresina, PI, 14 (AFI) – Embalado após vencer o lanterna Santa Cruz, por 1 a 0, e entrar no G4 do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o Altos segue no mercado em busca de novos reforços para o sistema defensivo. Depois de contratar dois zagueiros, a bola da vez é o goleiro Vinicius, que está passando por um momento de avaliação no Jacaré e deve ser oficializado a qualquer momento.

Vinicius é velho conhecido do futebol piauiense, afinal defendeu o River-PI nas duas últimas temporadas, onde jogou a Série D do Campeonato Brasileiro no ano passado e depois disputou o Piauiense de 2021. Desde então, Vinicius está sem clube, após o Galo ficar sem calendário na sequência do ano. O técnico Marcelo Vilar falou sobre as negociações.

“Tivemos um problema sério porque nós estávamos com os dois goleiros machucados e tivemos treino aqui somente com o Andrezon. E surgiu o nome do Vinícius. A gente conversou com a direção, e o garoto aí está para mostrar a sua capacidade. Ele está agregado ao nosso grupo, não sei te dizer como está a situação de contrato dele. Mas qualquer equipe disputando uma competição como essa tem que ter quatro goleiros. Ele está sendo bem-vindo”.

Ainda sem oficializar o arqueiro, o Altos segue focado em se manter no G4 do Grupo A. Atualmente, o Jacaré aparece na quarta colocação com 10 pontos ganhos e volta a campo no próximo sábado (20) quando visita o Paysandu, no Estádio da Curuzu, em Belém, às 19h.