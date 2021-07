Série C: Altos-PI consegue regularização e novo atacante poderá estrear

Teresina, PI, 22 (AFI) – Embalado após dois jogos sem derrota, o Altos-PI está focado em se manter na briga pelo G4 do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Para isso, o time piauiense recebeu uma boa notícia na manhã desta quinta-feira (22). Isso porque, o atacante Madson foi regularizado e poderá estrear.

Contratado na semana passada, Madson teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para estrear. O atacante que estava no Potiguar de Mossoró, disputando a Série D, já está treinando com o restante do grupo desde segunda-feira.

Agora, Madson irá disputar a titularidade com Manoel, Betinho, Klenisson, Lucas Campos, Cesinha, Gláucio e Amilcar. A tendência é que ele seja relacionado para a próxima partida, mas deve começar como opção no banco de reservas.

Já com o novo jogador, o Altos volta a campo no próximo domingo (25) quando recebe o Jacuipense-BA, no Estádio Lindolfo Monteiro, às 16h. Para o duelo, o técnico Marcelo Vilar terá o retorno de três titulares: os meias Juninho Arcanjo e Roger Gaúcho e o atacante Klenisson. O goleiro Mondragon se recuperou de uma lesão, mas deve começar no banco.