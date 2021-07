Série C: Altos-PI leva a melhor contra rivais do Grupo A e oficializa zagueiro vindo do Remo

Teresina, PI, 06 (AFI) – Focado na reabilitação depois de duas derrotas seguidas para sair da parte debaixo da tabela do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o Altos-PI foi ao mercado e nesta terça-feira (06) oficializou a chegada do zagueiro Mimica.

O Jacaré levou a melhor na disputa com outros rivais da Série C que também estavam de olho no futebol do jogador. Mimica estava sem clube há duas semanas, desde que deixou o Remo, onde atuava a quatro temporadas, mas não vinha tendo espaço nesta Série B.

“Zagueiro experiente, cherifão, subiu com o Remo no ano passado, fez 31 jogos, muito experiente para ajudar a nossa parte defensiva”, disse o presidente do Altos, Warton Lacerda.

Focado na reabilitação, já que está estacionado com sete pontos e agora é oitavo colocado, o Altos volta a campo no próximo sábado (10) quando recebe o Santa Cruz, no Estádio Albertão, em Teresina. O adversário ainda não venceu na competição.