Série C: Altos-PI viaja para o Rio de Janeiro com apenas um lateral

Teresina, PI, 28 (AFI) – O campo de futebol tem dois lados: direito e esquerdo. Mesmo que o time jogue com três zagueiros, é necessário a escalação de dois jogadores nas faixas laterais, como alas. Para o duelo contra o Volta Redonda-RJ, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série C, porém, o Altos-PI relacionou apenas um lateral.

O treinador Marcelo Vilar sofre com as ausências de Gean, que foi liberado para resolver problemas pessoas, e Thiaguinho, suspenso com cartão vermelho no empate em 2 a 2 com o Juazeirense-BA no último domingo. Somente Dudu Gago, então, está apto e foi convocado.

IMPROVISO

Durante os treinamentos, o comandante treinou algumas variações. Na primeira, o zagueiro Rafael Araújo foi deslocado para a lateral-esquerda. Na outra, Marcelo Vilar armou o time com três defensores e alternou Wesley na vaga de Rafael. Na ala, Roger Gaúcho foi testado.

“O Rafael vai jogar de lateral-esquerdo. É a única peça que eu tenho. Não tenho outras opções. O padrão do Altos existe e vai ser mantido. Os problemas existem para nós tentarmos resolver. Testamos, mas ainda temos mais uma atividade em Volta Redonda, onde a gente vai realmente definir a melhor forma de enfrentar o Volta Redonda”, comentou Vilar.

GOLEIRO É MAIS UM FORA

Os desfalques, porém, não param por aí. O Altos também não terá o goleiro Fábio à disposição. Ele tomou uma pancada na última rodada e ficou em Teresina. Mondragon é o mais cotado para assumir embaixo das traves.

A PARTIDA

O Jacaré é o sexto colocado com 12 pontos e enfrenta o quarto, Volta Redonda, que tem 14, na sexta-feira (30), às 20 horas. O mando de campo é dos fluminenses, no estádio Raulino de Oliveira.