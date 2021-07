Série C: Altos segue rotina e anuncia zagueiro que foi eleito o melhor do Baiano

Teresina, PI, 08 (AFI) – Focado na reabilitação depois de duas derrotas seguidas para sair da parte debaixo da tabela e se afastar da zona de rebaixamento do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, a semana do Altos segue movimentada. E, nesta quinta-feira (08), a equipe fechou a contratação de mais um reforço: zagueiro Wesley, de 27 anos.

No primeiro semestre desta temporada, Wesley foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Baiano, quando estava atuando no Bahia de Feira. O defensor já desembarcou em Teresina e será integrado aos novos companheiros no treino desta tarde, que será realizado no Estádio Lindolfo Monteiro.

Revelado nas categorias de base do Ituano, Wesley tem passagens por Botafogo-PB, Moto Club, Nacional-PB, Atlético-PB e Bahia de Feira. Agora, o zagueiro se junta a Mimica, que também foi contratado nesta semana e ambos aguardam a regularização no BID, da CBF, para poderem estrear com a camisa do Jacaré.

De olho na reabilitação, já que está estacionado com sete pontos e agora é oitavo colocado, o Altos volta a campo no próximo sábado (10) quando recebe o Santa Cruz, no Estádio Albertão, em Teresina. O adversário ainda não venceu na competição.