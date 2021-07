Série C: Após derrota na última rodada, Tombense tenta reabilitação contra o Botafogo-PB

Tombos, MG, 2 (AFI) – Neste sábado, o Tombense terá duelo complicado diante do terceiro colocado Botafogo-PB, a equipe entra em campo às 17h, no Almeidão, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

A equipe mineira ocupa a sétima colocação no Grupo A. Até aqui, são seis pontos, com três empates, uma vitória e uma derrota.

VEM COMPLETO

Apesar da derrota para o Manaus, por 2 a 1, na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Rafael Guanaes terá todos os titulares disponíveis.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

A equipe que deve entrar em campo pode ser a mesma da partida passada. São eles: Felipe; Yago, Wesley, Eduardo Neto e David; Falcão, Rodrigo e Jean Lucas; Rodrigo Carioca, Amarildo e Everton.