Série C: Após dispensas, Paraná anuncia chegada de goleiro ex-Sampaio Corrêa e volante de rival do Grupo A

Curitiba, PR, 16 (AFI) – Em altos e baixos dentro do Campeonato Brasileiro da Série C, o Paraná segue vasculhando o mercado em busca de reforços para recolocar a equipe na briga pelo G4 do Grupo B. Tanto que na noite desta quinta-feira (15), a diretoria do Tricolor oficializou a chegada de mais dois novos jogadores. São eles: o goleiro Neguet, de 31 anos, e o volante Luigi, de 21 anos.

“O goleiro Willian Neguet é nossa nova contratação para a sequência da temporada 2021. O jogador vem da Portuguesa-RJ. O volante Luigi também chega para reforçar a equipe na sequência da temporada 2021. O jogador estava no Altos-PI”, postou o clube nas redes sociais, na publicação de apresentação dos novos reforços.

Com passagens por Boa Esporte, Caldense, Brasiliense, URT, Sampaio Corrêa, entre outros, o goleiro disputou a elite do Campeonato Carioca no começo desta temporada pela Portuguesa-RJ. Já o meio-campista, revelado no Legião-DF, tem passagens tambem por Ceilandense, São Luiz e Sobradinho e estava no Altos-PI, que também disputa a Série C.

Atualmente com sete pontos ganhos, o Paraná aparece na sétima colocação do Grupo B. Em sete jogos são duas vitórias, um empate e quatro derrotas. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira (19) no fechamento da oitava rodada, quando recebe o Novorizontino-SP, no Estádio Durival de Brito, em Curitiba.