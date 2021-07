Série C: Após dispensas, treinador do Santa Cruz pede reforços

Recife, PE, 06 (AFI) – A reformulação no elenco do Santa Cruz após o início ruim no Campeonato Brasileiro da Série C não vai parar nas dispensas da última segunda-feira.

O técnico Roberto Fernandes pediu a contratação de três jogadores que chegariam com status de titulares. As prioridades são um segundo volante, um meia e um atacante de lado.

“Roberto pediu mais três contratações, a gente está trabalhando junto com Givanildo e a comissão para a chegada desses reforços. A gente tem dificuldades financeiras e temos que ter um pouco de paciência para tentar trazer os jogadores certos”, disse o executivo de futebol Fabiano Melo à Rádio Clube.

Na última segunda-feira, o Santa Cruz anunciou, por meio de uma nota oficial, as saídas de sete jogadores que não estavam mais nos planos da comissão técnica.

Os atletas que não possuem mais contrato com a Cobra Coral são: Digão, Derley, Karl, Everton Dias, França, Bustamante e Ytalo Borba.

Único time que ainda não venceu no Grupo A da Série C do Brasileiro, o Santa Cruz amarga a lanterna, com apenas três pontos, quatro a menos que o Altos, primeiro fora da zona de rebaixamento.