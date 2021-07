Série C: Após longo imbróglio, Volta Redonda confirma rescisão com atacante que foi campeão do Paulista A2

Volta Redonda, RJ, 21 (AFI) – Depois de uma longa novela, que se tornou até uma briga judicial, enfim o Volta Redonda e o atacante João Carlos chegaram a um acordo para a rescisão de contrato. Em uma nota oficial divulgada na tarde desta quarta-feira (21), o clube explicou todo o motivo da saída do atleta e confirmou que ele irá mais fazer parte do elenco que está disputando o Campeonato Brasileiro da Série C.

João Carlos chegou ao Volta Redonda em 2019, atuando em 63 partidas e marcando 30 gols. Porém, no começo deste ano, a relação comecou a desandar. Isso porque, o Voltaço emprestou o atleta ao São Bernardo FC para a disputa da reta final do Paulista A2, porém o acordo entre as parte era apenas até a fase semifinal.

Na qual, independente se o time paulista conquistasse o acesso ou não, ele teria que voltar ao Volta Redonda para estreia da Série C. E, isso não aconteceu, já que o atleta preferiu não retornar ao Volta Redonda e seguir no São Bernardo onde posteriormente se sagrou campeão estadual.

Do outro lado, em uma verdadeira queda de braço, o Voltaço tentou colocar o jogador na ‘geladeira’ e preferiu aguardar o fim do período de empréstimo para contar com o atleta. Essa data seria dia 09 de agosto, já que um empréstimo entre duas equipes tem que durar no minimo 90 dias e só uma rescisão de contrato poderia antecipar o retorno.

Incomodado com a situação, há cerca de três semanas, João Carlos entrou na Justiça do Trabalho e conseguiu rescindir o contrato com o clube através de uma liminar, alegando 14 meses de atraso no recolhimento de FGTS. Desde então, ele estava live para seguir a carreira, mas à partir de agora não há nenhuma pendência ou ação que possa mudar a decisão.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO CLUBE

O Volta Redonda FC informa que foi realizada nesta quarta-feira, dia 21, a audiência envolvendo o pedido de rescisão do atacante João Carlos.

Durante as tratativas, que se arrastaram desde a semana passada, o atleta manifestou o interesse em não defender mais o Voltaço. Com isso, ambas as partes decidiram por fazer um acordo, já que não teria mais sentido insistir na manutenção do jogador.

Sendo assim, João Carlos tinha um valor a ser recebido por conta do encerramento do seu vínculo com o clube e foi feita uma composição em cima deste valor. Desta maneira, o contrato do atacante com o Volta Redonda foi encerrado com ambas as partes dando quitação uma a outra.