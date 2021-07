Série C: Após nova derrota, vice-lanterna demite treinador

Curitiba, PR, 20 (AFI) – Após sofrer mais uma derrota e figurar na vice-lanterna do Grupo B, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série C, o Paraná Clube anunciou, nesta tarde de terça-feira (20), a demissão do técnico Maurílio Silva. A decisão foi tomada um dia depois de perder para o Novorizontino, na Vila Capanema, por 2 a 0.

Maurílio, ex-atacante e ídolo da torcida, deixa o Paraná com 34% de aproveitamento, sendo seis vitórias, cinco empates e 11 derrotas em 22 jogos. O anúncio ocorreu pelo site do clube, em uma breve nota oficial.

VEJA A CURTA NOTA NA ÍNTEGRA

O Paraná Clube comunica o desligamento do técnico Maurílio Silva, na tarde desta terça-feira. Agradecemos pelo trabalho realizado durante o período em que esteve conosco e desejamos sucesso na sequência da carreira.

SITUAÇÃO COMPLICADA

Com apenas sete pontos somados em oito jogos, o time paranaense está na zona de rebaixamento, na nona colocação. O próximo compromisso na Série C será na noite de sexta-feira (23), o Paraná visita o Oeste, na Arena Barueri, às 20h.

Antes do anúncio da demissão do treinador, a maior torcida organizada do Paraná, Fúria Independente publicou uma nota nas redes sociais, protestando contra a situação vivida pelo clube na competição. Veja:

“E AÍ DIRETORIA! VAMOS ESPERAR ATÉ QUANDO?

Diante dos resultados negativos e do futebol pífio apresentado, não tem mais condições do técnico Maurílio Silva continuar a frente do comando do Paraná Clube.

Respeitamos a sua história como jogador e ídolo, mas como técnico não correspondeu as expectativas, em 22 jogos obteve 6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas com 18 gols marcados e 26 sofridos. Uma campanha nada digna com nosso tricolor.

O último jogo foi mais um show de horrores, um time mal postado, limitado, sem jogadas agudas, objetivas, só recuo atrás de recuo. As substituições ao longo da partida também não surtiram efeito, desorganizou o time que já estava mal.

Outro recado a diretoria, estamos acompanhando mais uma vez, um verdadeiro descarrego de contratações, novamente estamos enchendo a prateleira de jogadores. Onde aparentemente não estão vendo em quais posições precisamos de reforços pontuais. Estamos de olho, cobranças já foram feitas e não iremos cessar, até que entendamos que um trabalho de qualidade e com seriedade seja feito.

Por fim, diante deste cenário caótico em que nos encontramos, 5 derrotas em 8 jogos dentro dessa Série C, sabendo que teremos um segundo turno ainda mais difícil, nos manifestamos a favor da saída do técnico Maurílio Silva do comando do Paraná Clube.

Esperamos que a diretoria tenha a dignidade de tomar uma decisão contundente nesse momento. Trazendo um nome com qualidade e capacidade de nos tirar dessa situação. Não podemos esperar mais.