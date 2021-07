SÉRIE C: Após perder invencibilidade, Criciúma-SC encara Mirassol-SP de olho na reabilitação

Campinas, SP, 16 (AFI) – Depois do duelo entre São José-RS e Oeste-SP ter aberto a oitava rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite de sexta-feira, outros cinco jogos dão sequência às disputas no decorrer do dia deste sábado (17). O principal destaque fica para o confronto entre Mirassol-SP e Criciúma-SC, no qual o time catarinense tenta se reabilitar após perder a invencibilidade dentro da competição para voltar para a liderança do Grupo B.

Depois de ficar sem jogos sem perder no começo da primeira fase, o Criciúma conheceu o seu primeiro resultado negativo na rodada passada ao ser derrotado pelo Botafogo-SP, por 3 a 1. Focado em voltar para o caminho das vitórias, o clube carvoeiro, que soma 14 pontos, tem mais um difícil duelo contra times paulistas. Fora de casa, encara o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, logo às 11h da manhã. A equipe mirassolense vem de três derrotas seguidas e despencou na tabela, tanto que aparece próximo da zona de rebaixamento com sete pontos.

O outro duelo do Grupo B que será disputado neste sábado também reúne paulistas e catarinenses. Em um duelo direto para tentar entrar no G4, Figueirense-SC e Botafogo-SP se enfrentam no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 17h. Embalado após vencer o Criciúma, o time de Ribeirão Preto tem 12 pontos e o rival vem logo abaixo com nove. Na rodada passada, o alvinegro venceu o São José-RS por 2 a 0.

BRIGA ACIRRADA PELA PONTA NO GRUPO A

Já no Grupo A, o destaque fica para a briga pela liderança entre Botafogo-PB e Paysandu-PA, ambos com onze pontos. Vindo de uma boa vitória sobre o Manaus, por 4 a 1, o time paraibano irá visitar o Jacuipense-BA, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, às 15h. Do outro lado, apesar de vir de quatro jogos sem derrota, a equipe baiana, que tem sete pontos, ainda tenta sair da zona de rebaixamento.

O Paysandu-PA, por sua vez, tenta se reabilitar após perder um duelo direto para o Ferroviário-CE, por 2 a 1, e recebe o Altos-PI, no Estádio da Curuzu, em Belém, às 19h. O rival piauiense soma dez pontos e tenta se manter no G4. Por fim, Santa Cruz-PE e Tombense-MG, fazem um confronto entre dois times da parte debaixo da tabela, no Estádio do Arruda, às 17h. Ainda em busca da primeira vitória, o clube pernambucano é lanterna com três pontos, enquanto os mineiros aparecem com dez, entre as zonas de rebaixamento e classificação.

REGULAMENTO

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D. Na segunda etapa, as oito equipes serão divididas em duas chaves de quatro equipes, onde jogam dentro das chaves em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B, sendo que os primeiros colocados se classificam para a final. Já a grande decisão é disputada no sistema mata-mata em jogos de ida e volta, onde em caso de igualdade no placar agregado, o título será decidido nos pênaltis.

Confira os jogos da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C:

Sábado (17)

11h

Mirassol-SP x Criciúma-SC

15h

Jacuipense-BA x Botafogo-PB

17h

Santa Cruz-PE x Tombense-MG

Figueirense-SC x Botafogo-SP

19h

Paysandu-PA x Altos-PI

Domingo (18)

11h

Volta Redonda-RJ x Floresta-CE

16h

Ituano-SP x Ypiranga-RS

18h

Ferroviário-CE x Manaus-AM

Segunda-feira (19)

20h

Paraná-PR x Novorizontino-SP