Série C: Após primeira vitória, técnico e meia do Jacuipense-BA acreditam em recuperação: ‘Com tudo’

Riachão do Jacuipe, BA, 01 (AFI) – Após ter derrotado o Ferroviário por 1 a 0, na rodada passada da Série C do Campeonato Brasileiro, confiança é a palavra de ordem dentro do Jacuipense-BA, que tenta agora embalar na competição. Com essa intenção, de alcançar voos ainda mais altos dentro da disputa, o técnico Jonilson Veloso destacou a evolução demonstrada pelo seu time, nas últimas partidas, como algo que o faz acreditar nessa possibilidade de crescimento.

“A equipe do Jacuipense é uma equipe nova, chegaram muitos atletas. Então a gente sabia que teria que ter esse tempo (de entrosamento), pois a cada jogo o nosso time está evoluindo. O que a gente espera é que, os erros que estamos cometendo, possam diminuir a cada partida”, analisou o comandante.

Também crente no crescimento do time, na terceira divisão do Brasileiro, o lateral-direito Gedeílson ressaltou a importância que o triunfo passado possui visando a conquista de novos resultados positivos. Em nono lugar no Grupo A, com cinco pontos conquistados, uma nova vitória pode colocar o Jacupa no G4.

“A vitória (contra o Ferroviário) nos colocou dentro da competição. Entramos no campeonato. Agora o Jacuipense, com certeza, só irá olhar para frente. Com toda humildade e respeitando todas as equipes, mas almejando coisas grandes”, contou.

NOVO DESAFIO

Na próxima rodada da Série C, o Jacupa volta a campo para enfrentar o Manaus, atual líder da Chave A, em confronto que acontece no sábado (03), às 16h30, na Arena da Amazônia. Diante deste embate, o volante Charles alertou sobre a postura que o time grená precisará demonstrar pela conquista de mais três pontos.

“Independentemente de ser em casa ou fora, a gente sabe da importância desse jogo de agora. Uma vitória lá (na casa do Manaus) nos coloca muito dentro da competição”, analisou o meio-campista.

Com pensamento semelhante ao do jogador, o técnico Jonilson Veloso explicou sobre o comportamento que exigirá dos seus comandados na partida deste fim de semana.

“Precisamos apresentar o futebol dessas duas últimas rodadas (Santa Cruz e Ferroviário), pois o principal de tudo é diminuirmos os nossos erros e jogar. Não podemos deixar de jogar, afinal acreditamos muito no tempo de trabalho e entrosamento da equipe. Dessa forma, com certeza, vamos conseguir algum ponto em Manaus”, concluiu.