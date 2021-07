Série C: Após três jogos sem vitória, técnico do Floresta-CE comemora fim do jejum e foca na reação

Fortaleza, CE, 06 (AFI) – O Floresta-CE venceu o Altos-PI, pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0. O treinador Leston Júnior comentou sobre o placar e atuação do time na partida.

“Conseguimos fazer o jogo bom, controlando o tempo todo, tivemos um início melhor, no transcorrer do jogo o adversário foi criando dificuldades, conseguimos neutralizar bem. Tivemos as melhores oportunidades do jogo, isso foi importante porque é difícil jogar lá, o gramado irregular, muito fofo, contra um time que dificilmente perde jogo em casa, então foi uma vitória maiúscula que nos dá ainda mais confiança para o decorrer da competição”, contou.

O Floresta conseguiu a vitória depois de três jogos sem vencer na competição nacional. “Nós vínhamos tendo boas atuações, mas não conseguíamos traduzir isso em vitórias, o futebol às vezes te prega essas peças, então procuramos deixar o grupo todo bem confiante para que a gente pudesse fazer um grande jogo no Piauí”, finalizou o comandante.

PRÓXIMO JOGO



Agora, Leston volta suas atenções para a primeira fase da Segunda Divisão do Campeonato Cearense. Atualmente o time cearense ocupa a sexta posição no Grupo A, apenas um ponto atrás do quarto colocado, Volta Redonda. Pela competição, o Floresta-CE entra em campo na quarta-feira (07), diante do Itapipoca, às 15h30.