Série C: Apresentado, atacante ex-Ponte e Corinthians faz planos no Paysandu: ‘Espero ter bastante sucesso’

Belém, PA, 16 (AFI) – Apesar de ainda não poder estrear neste sábado (17) contra o Altos, o atacante Rildo foi apresentado e afirmou que quer fazer história no Paysandu. A atleta, que na manhã desta sexta-feira (16) fez o primeiro treino ao lado dos novos companheiros, afirmou que o primeiro objetivo é levar o Papão ao tão sonhado acesso no Campeonato Brasileiro da Série C.

“Espero ter bastante sucesso aqui junto com meus companheiros, procurar fazer um grande trabalho e conseguir o maior objetivo do clube, que é o acesso”, disse o atleta, que também mostrou conhecer bem alguns dos novos companheiros, com quem já atuou em outros momentos da carreira.

“Joguei com o Paulo Roberto, com o Bruno Paulista, com o Bruno Paulo. Vai ser legal reencontrar todos os amigos do futebol. É procurar, junto com eles, fazer um grande trabalho”.

Ainda sem Rildo, o Paysandu volta a campo no sábado para enfrentar o Altos, às 19 horas, na Curuzu, em Belém. O time é o vice-líder do Grupo A com 11 pontos. O atacante ex-Ponte Preta, Corinthians, entre outros, deve ficar à disposição do técnico Vinícius Eutrópio para a próxima rodada, contra o Manaus-AM, no dia 25.