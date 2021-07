Série C: Apresentado, Evaristo Piza garante Manaus em briga por classificação

Manaus, AM, 29 (AFI) – O Manaus apresentou oficialmente o técnico Evaristo Piza para a sequência do Campeonato Brasileiro Série C. O Evaristo demonstrou confiança e afirmou que o Gavião irá brigar pela classificação ao mata-mata. Ele já comandou os treinamentos desde quarta-feira.

“A ideia é buscar o objetivo traçado pelo clube e dar continuidade, buscando a classificação e brigando por esse objetivo”, declarou.

“O que vai ser importante nesse momento é o conhecimento diário, a prática com os atletas, ter bastante informação da comissão fixa, da diretoria, do gerente de futebol e buscar ajustar. Eu tenho hoje, amanhã, a sexta e o sábado antes do jogo, mas quanto mais informação eu tiver, melhor”, complementou.

SITUAÇÃO

Evaristo já comanda o Gavião Real na partida contra o Santa Cruz neste domingo, às 18h, no estádio do Arruda, pela 10ª rodada.

O treinador chega com o Manaus na sétima colocação do Grupo A, com 11 pontos. O líder é o Botafogo-PB, com 15.