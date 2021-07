Série C: Apresentado, novo atacante promete melhora ofensiva do Ferroviário: ‘Esse é nosso foco’

Fortaleza, CE, 14 (AFI) – Apesar de estar dentro do G4 do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o Ferroviário-CE não vive um bom momento no setor ofensivo. Tanto que em sete jogos disputados até aqui, a equipe cearense marcou apenas cinco gols. Focado em melhorar essa situação, o Tubarão repatriou recentemente o atacante Edson Cariús, emprestado pelo Fortaleza, que concedeu entrevista coletiva de apresentação na tarde de terça-feira (14).

“Podem esperar um Cariús com muito mais gana de vencer, um cara que acorda todo dia com o objetivo de querer mais. O meu objetivo é vir aqui para subir o Ferroviário e cravar ainda mais meu nome na história do clube. Acredito que juntos vamos conseguir nosso objetivo”, disse.

Cariús, inclusive, já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para estrear. Focado em embalar a segunda vitória seguida e continuar no G4, a equipe volta a campo no próximo domingo (18) quando recebe o Manaus, às 18h, na Arena Castelão. O novo camisa 9 falou que está bem fisicamente e quer ajudar.

“Fisicamente estou bem. Vinha treinando, fiz alguns jogos no Remo. Isso não vai atrapalhar. Apesar de eu ter passado uma semana sem trabalhar, devido a viagem de Belém para cá e o descanso. Mas já estou apto para jogar, só depende do treinador”, completou.