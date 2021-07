Série C: Apresentado, novo técnico do Paysandu promete reação: ‘Reabilitação é nosso primeiro objetivo’

Belém, PA, 28 (AFI) – Sem vencer há três jogos, o Paysandu acabou se complicando na briga pelo G4 do Grupo A e por isso a diretoria entendeu que era momento de mudança no comando técnico da equipe para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Com isso, saiu Vinicius Eutrópio e chegou Roberto Fonseca. Em sua coletiva de apresentação, o novo comandante mostrou estar focado em uma reação rápida.

“Esse é o nosso primeiro objetivo. Temos de trabalhar por objetivos e o primeiro é esse. Depois buscar uma classificação e depois o mais importante, que é o acesso”, disse Fonseca.

Na visão do técnico, o Paysandu precisa fazer valer o fator casa daqui pra frente, já que nos quatro jogos disputados na Curuzu nesta Série C, a equipe ainda não venceu, com um retrospecto de dois empates e duas derrotas. Na quinta colocação com 13 pontos, o Papão foca em retornar a zona de classificação e volta a campo neste sábado (31), quando recebe a Tombense-MG, em um duelo direto às 17h.

“Acredito que primeiro tem de vir a retomada dentro da competição em casa, onde tem de ser sempre nossa fortaleza. Dentro da nossa casa, do nosso lar, temos de ser fortes. Temos de colocar na cabeça dos nossos jogadores”, completou o comandante.