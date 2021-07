Série C: Artilheiro de 2008 é apresentado pelo Criciúma e fala em “conquistar os objetivos”

Criciúma, SC, 01 (AFI) – O atacante Marcão foi apresentado oficialmente pelo Criciúma nesta quinta-feira. Ele chega para integrar o elenco do técnico Paulo Baier nas oitavas de final da Copa do Brasil e na Série C do Campeonato Brasileiro. Marcão estava no Pelotas (RS) e já vem treinando com o restante do time.

“Já joguei contra o Criciúma aqui e senti o calor dessa torcida. Sei o quanto ela cobra, como é fanática e empurra o time para as vitórias. Sempre tive um sonho de jogar nesse clube. Estou pronto para ajudar o Tigre a conquistar os objetivos”, afirmou Marcão.

ELE CONHECE!

Aos 35 anos, Marcão conhece bem a Série C. Em 2008, ele foi campeão pelo Atlético-GO e também artilheiro com 25 gols. No clube goiano, Marcão ainda faturou o bi estadual em 2010 e 2011 e a artilharia no segundo ano com 13 gols. O atacante também coleciona os títulos estaduais de 2014 por Bahia e 2015 por Figueirense.

Marcos Assis Santana já atuou por Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Goiás, Botafogo-SP, Paysandu, CRB, Al-Shaab, dos Emirados Árabes Unidos, e Figueirense.

TÁ FORA!

Antes da chegada de Marcão, o Criciúma rescindiu com o atacante Marcus Índio. O jogador, de 23 anos, fez 11 jogos e nenhum gol. Ele tem passagens pela base do Figueirense, além de ter defendido Tubarão, Camboriú, Brusque, Cabofriense, Volta Redonda e Penapolense.

Ao vencer o confronto direto diante do Novorizontino (1 a 0), o Criciúma assumiu a liderança do Grupo B com 11 pontos. Invicto, o clube catarinense voltará a campo no domingo, às 16 horas, quando receberá o Paraná no Heriberto Hülse, pela sexta rodada.