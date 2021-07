Série C: Atacante do Tombense deve assinar com clube da Europa

Tombos, MG, 5 (AFI) – O atacante Amarildo, do Tombense, está muito próximo de acertar sua saída do clube. O atleta está indo rumo ao o Farmalicão, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Português.

O jogador deve ficar no clube por pelo menos um ano. De acordo com o presidente do clube, Lane Gaviolle, e pelo agente do jogador, Deividson Andrews. Amarildo embarcou para Portugal nesta segunda-feira.

TRAJETÓRIA

Amarildo chegou ao Tombense após fazer bom Campeonato Mineiro pela Caldense. O atacante foi o responsável pelos gols da vitória diante do Cruzeiro e do América-MG. Com as boas atuações, atraiu a atenção do Carcará, que o contratou.

DESPEDIDA SEM GOLS

O atacante fez cinco partidas pelo Tombense na Série C do Campeonato Brasileiro e não marcou gols. Ele se despediu do clube no sábado, na vitória do time sobre o Botafogo-PB no Almeidão, em partida válida pela sexta rodada da competição nacional.