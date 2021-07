Série C: Atendendo pedido do Altos-PI, CBF transfere duelo contra o Jacuipense-BA para o Estádio Albertão

Teresina, PI, 21 (AFI) – Na semana em que antecede a partida entre Altos-PI e Jacuipense-BA, pela nona rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou em seu site oficial na manhã desta quarta-feira (21) a mudança de local do duelo, por pedido do time mandante.

Incialmente marcado para o Estádio Lindolfo Monteiro, o duelo foi transferido para o Estádio Albertão, ambos em Teresina. A data e horário foram mantidos: domingo (25), às 16h. No comunicado da CBF, o estádio Lindolfo Monteiro estaria com impossibilidade de utilização.

“Motivo: Impossibilidade de utilização do Estádio Lindolfo Monteiro. SOLICITANTE: Altos/PI (Vide IMT – 20BSC/21 de 20/07/21)“, confirmou a CBF. Porém, não há nenhum erro com o estádio e sim o desejo do elenco do Altos-PI em atuar o estádio Albertão, onde jogou alguma das últimas partidas e se adpatou melhor.

Altos e Jacuipense-BA irão fazer um confronto pela parte debaixo da tabela do Grupo A. Atualmente com onze pontos, o time da casa é sexto colocado e o rival está na zona de rebaixamento, em nono, com oito.