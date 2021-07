Série C: BID dá ‘spoiler’ mais um vez e antecipa outro reforço do Figueirense

Florianópolis, SC, 15 (AFI) – Está se tornando rotina. Com o protocolo de apresentar os reforços apenas quando ele é integrado ao elenco, o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antecipou mais uma vez a chegada de um novo jogador ao Figueirense para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Trata-se do zagueiro Cristian, 21 anos, que estava no Londrina. O anuncio oficial deve acontecer em breve.

Revelado na própria base do LEC, ele passou por todas as categorias de formação, antes de se profissionalizar no ano passado. Foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior e depois atuou em alguns jogos no Campeonato Paranaense e na Série C, já no time de cima. No começo desta temporada, porém, não vinha tendo chances e por isso foi liberado para atuar no Figueirense para ganhar mais rodagem.

Além dele, outros dois jogadores também tiveram seus nomes publicados no BID nesta quarta-feira (15), como novos reforços do Figueirense. Mas, neste primeiro momento, a dupla deve atuar no time sub 20. São eles: o meia Brenner e o atacante Paolo, que disputaram o Paulista A3 pelo Nacional-SP.

Agora, o Figueirense volta a campo no sábado (17) focado em embalar mais uma vitória seguida, desta vez contra o Botafogo-SP, às 17h, novamente em casa, no Estádio Orlando Scarpelli. Atualmente, o time catarinense aparece na sexta posição do Grupo B com nove pontos.