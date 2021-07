Série C: Bom futebol do Jacuipense-BA precisa se transformar em resultados

Riachão do Jacuípe, BA, 29 – Futebol bem jogado, muitas chances de gol e até domínio em diversas partidas. Essas foram algumas das características do Jacuipense-BA durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série C e precisam ser transformadas em vitórias na sequência da disputa.

DO BBB PARA O FUTEBOL 7

EXPECTATIVA É BOA

Com nove pontos conquistados no Grupo A, o Jacupa ainda pode se classificar à segunda fase da competição. Algo bastante possível na visão do treinador Jonilson Veloso, que faz uma análise positiva da campanha realizada até agora pelos seus comandados.

“No primeiro turno todos nós sabíamos que a gente iria ter um pouco de dificuldade, por conta da montagem do time. O campeonato estadual foi jogado com um time e na Série C montamos outro. Claro que não esperávamos esses resultados(empates), mas, por outro lado, estamos há seis jogos sem perder. Acredito que agora vamos fazer um turno bem melhor do que o primeiro, pois estaremos mais fortes na competição.”

‘JOGO DE SEIS PONTOS’

O Jacuipense volta a campo no sábado (31), data em que reencontra o time do Floresta-CE, agora em Pituaçu. Sabendo da importância deste próximo compromisso pelas ambições da equipe grená, o goleiro Jean alerta para a atitude que será exigida do Jacupa se quiser garantir o resultado positivo.

“Jogo de seis pontos. Infelizmente na estreia fomos derrotados por eles e agora aqui(casa) é como se fosse a revanche. Precisamos ganhar, fazer esses três pontos para aproximar da pontuação deles e dar sequência neste nosso segundo turno para conseguirmos passar de fase.”

O time baiano é o vice-lanterna (9°) com nove pontos e, logo na frente, com dez, está o adversário. A distância para o Volta Redonda-RJ, que abre o G4, é de apenas cinco.

RETORNOS

Para o embate de sábado, o técnico Jonilson Veloso terá à disposição os volantes Charles e Peixoto e do meia Renato Henrique. Jogadores que estavam suspensos na rodada passada por conta do terceiro cartão amarelo.