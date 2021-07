SÉRIE C: Botafogo-PB lidera Grupo A e Ituano entra no G4 do Grupo B

A disputa por posições dentro do Campeonato Brasileiro da Série C está cada vez mais acirrada. No Grupo B, o Ituano venceu o Oeste por 1 a 0, enquanto o Mirassol perdeu por 3 a 0 para o Paraná. No Grupo A, o Botafogo-PB assumiu a liderança provisória ao golear o Manaus, por 4 a 1.

VITÓRIA E DERROTA

No duelo paulista, o Ituano levou a melhor em cima do Oeste, na Arena Barueri. O time de Itu chegou aos 13 pontos, em quarto lugar no Grupo B. Fica atrás de Novorizontino (13), Criciúma (14) e Ypiranga (16). O Oeste é o lanterna com dois.

Pela manhã, no interior paulista, o Mirassol perdeu para o Paraná por 3 a 0. Os dois times agora têm sete pontos, mas os paranaenses aparecem em sexto com melhor saldo de gols (-1 a -3) que o Mirassol, em sétimo.

NOVO LÍDER

No Grupo A, o destaque ficou para a goleada do Botafogo-PB em cima do Manaus, por 4 a 1, em João Pessoa (PB). Em evolução, o time paraibano agora lidera com 11 pontos. Tem a mesma pontuação do Paysandu, que domingo vai receber o Ferroviário-CE e pode reassumir a ponta.

O Altos entrou no G4 ao vencer por 1 a 0 o Santa Cruz, que segue na lanterna com dois pontos. O time piauiense tem 10 pontos, em terceiro, na frente do Manaus, também com dez e menor saldo de gols: 1 a -5. Pela manhã, Volta Redonda e Jacuipense empataram sem gols. O time fluminense é quinto colocado, com dez, enquanto o baiano é penúltimo com sete pontos.

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados, onde ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase e os dois últimos serão rebaixados à Série D.

CONFIRA OS JOGOS DA 7.ª RODADA:

SEXTA-FEIRA

Ypiranga-RS 3 x 2 Novorizontino-SP

SÁBADO

Volta Redonda-RJ 0 x 0 Jacuipense-BA

Mirassol-SP 0 x 3 Paraná-PR

Altos-PI 1 x 0 Santa Cruz-PE

Oeste-SP 0 x 1 Ituano-SP

Botafogo-PB 4 x 1 Manaus-AM

DOMINGO

11h

Figueirense-SC x São José-RS

15h30

Floresta-CE x Tombense-MG

18h

Paysandu-PA x Ferroviário-CE

SEGUNDA-FEIRA

20h

Botafogo-SP x Criciúma-SC