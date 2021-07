Série C: Botafogo-PB segue rumor e confirma artilheiro do Brasileirão de 2013

João Pessoa, PB, 06 (AFI) – Assim como o Portal Futebol Interior adiantou na manhã desta terça-feira (06), o Botafogo-PB confirmou nesta tarde o experiente atacante Éderson como novo reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.

“O atacante Éderson é o mais novo reforço do Belo para o Campeonato Brasileiro da Série C. O jogador tem um currículo expressivo, passagens em clubes como Ceará, onde foi revelado, Athletico Paranaense, marcando 25 gols em 47 jogos em 2013, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano, também fazendo 10 gols em 20 jogos em sua segunda passagem pelo clube em 2018.

Éderson também atuou pelo Vasco da Gama em 2016, e no Fortaleza, onde jogou entre 2018, 2019 e 2020, onde foi campeão do Nordeste e da Série B no período. O atacante também tem passagem pelo exterior, tendo jogado no Japão e nos Emirados Árabes. Seja muito bem-vindo ao Maior da Paraíba!”, postou o clube.

O atacante foi o artilheiro do Brasileirão de 2013, quando vestia a camisa do Athletico. Ele chega para suprir uma carência da equipe na Série C do Brasileiro. Hoje, o artilheiro da equipe é Welton Felipe, com cinco gols.

SÉRIE C

O Botafogo é o quinto colocado da Série C do Brasileiro, com oito pontos, três do líder Paysandu. O próximo desafio é neste sábado, às 19h, diante do Manaus, no Almeidão.