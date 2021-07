SÉRIE C: Brigas pela liderança nos dois grupos fecham a sétima rodada

Campinas, SP, 11 (AFI) – Neste domingo, três jogos complementam o Campeonato Brasileiro Série C. Dois pelo Grupo A e um pelo Grupo B. As partidas são válidas pela sétima rodada, que finaliza na segunda-feira (12) com Botafogo-SP e Criciúma-SC, às 20 horas, no Santa Cruz.

O time catarinense está em segundo no Grupo B, atrás apenas do Ypiranga-RS, por dois pontos. O Criciúma tem 14 e, com a vitória, ocuparia a liderança. O clube paulista quer se aproximar do G4. Com nove pontos, o Botafogo está a quatro do Ituano-SP (4°). Na última rodada, o Criciúma fez 2 a 0 no Paraná-PR e o Botafogo perdeu para o Novorizontino-SP.

PARA SAIR DO APERTO

Às 11 horas, no Orlando Scarpelli, o Figueirense-SC recebe o São José-RS. O alvinegro está na oitava colocação com seis pontos, uma acima do time gaúcho, que tem cinco e é o vice-lanterna (9°). Os dois últimos caem para a Série D.

O Figueirense perdeu para o Ituano-SP na última rodada por 1 a 0 e deve mudar o time por conta da suspensão de André Krobel e Lucas Cezane. O São José venceu sua primeira no último domingo (04) contra o Mirassol-SP e tenta embalar. Para isso, conta com o retorno de jogadores importantes para ir com força máxima.

Foto: Patrick Floriani/Figueirense

MEIO DE TABELA NA BUSCA DA LIDERANÇA

Floresta-CE e Tombense-MG prometem um jogo interessante. Apesar de estarem em sétimo e sexto, respectivamente, com um ponto de diferença de distância, ambos podem acabar no topo da tabela. O jogo será no estádio Domingão, às 15h30.

O Verdão tem oito pontos e venceu, na última partida, o Altos-PI. Caso se sobressaia contra o Tombense, chega aos mesmos 11 do líder Botafogo-PB. O primeiro colocado, inclusive, foi o último adversário do Tombense e perdeu por 2 a 0. Com um triunfo, o time mineiro, que tem nove pontos, assume a liderança.

CHANCE DE SE ISOLAR

Em meio ao momento atual, de pandemia, se isolar é importante. No Grupo A, porém, a tabela está bastante disputada e a distância do penúltimo para o primeiro é de apenas quatro pontos. Às 18 horas, no Curuzu, o Paysandu-PA tem a oportunidade de disparar no topo contra o Ferroviário-CE.

O Papão é vice líder com os mesmos 11 pontos do Botafogo-PB. A vitória, então, deixa o time sozinho na liderança. O Ferroviário tem 8 e com os três pontos pode empatar com o Paysandu e até ultrapassar, a depender da quantidade de gols. Na última rodada, o time paraense venceu o Santa Cruz-PE por 2 a 1, fora de casa. O clube baiano, apenas empatou em 1 a 1 com o Volta Redonda-RJ.