Série C: Camisa 10 do Volta Redonda-RJ fala sobre evolução e briga pelo G4: ‘Objetivo é a classificação’

Volta Redonda, RJ, 28 (AFI) – Vindo de um empate no duelo direto contra o Tombense-MG por 1 a 1, o Volta Redonda-RJ já está se preparando para o novo desafio para se manter no G4 do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. O adversário da sexta-feira (30), no jogo que irá abrir a décima rodada, será o Altos-PI, justamente o único time que conseguiu vencer o Voltaço até o momento na competição.

De lá pra cá, o time carioca se manteve invicto e chega para o confronto na quarta posição do grupo A, a um ponto do líder e a dois da equipe piauiense, que ocupa a sexta colocação. Cenário que faz o meia Luciano Naninho projetar um duelo diferente no Raulino de Oliveira.

“Naquela estreia o nosso time não foi muito bem e acabou envolvido pelo Altos, que fez uma grande partida e nos venceu até com certa facilidade. Mas de lá pra cá a nossa equipe evoluiu muito, tivemos a chegada de bons reforços, fizemos um grande primeiro turno e estamos confiantes de que será uma partida totalmente diferente no Raulino. Até porque jogaremos em casa e aqui precisamos impor o nosso ritmo para que possamos conquistar esta importante vitória que nos coloca na liderança do grupo”, ressaltou o camisa 10, que ainda analisou o adversário desta sexta-feira.

“Todos os times do nosso grupo são de muita qualidade, por isso a diferença de pontos está muito pequena de um para o outro. Não vai ter jogo fácil, tanto fora, quanto dentro de casa. O Altos vem fazendo uma Série C muito boa, tem uma equipe muito forte, não à toa nos venceu na estreia, e tem um dos melhores ataques da competição. Com certeza será um confronto muito difícil, mas fizemos uma semana forte de treinos e vamos buscar os três pontos”, completou.