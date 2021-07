Série C: Camisa 10 volta a sentir a coxa e Paraná terá problemas para enfrentar o Novorizontino

Curitiba, PR, 14 (AFI) – Apesar de faltar praticamente uma semana para o duelo contra o Novorizontino, que acontece na próxima segunda-feira (19), no fechamento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Paraná já está se preparando para essa partida e está focado em embalar a segunda vitória seguida para se afastar de vez da zona de rebaixamento e encostar no G4.

Para a partida, o técnico Maurilio Silva tem um desfalque certo e uma dúvida para definir a escalação titular do Tricolor. Isso porque, o atacante Gustavo França foi expulso na rodada passada contra o Mirassol e agora cumpre suspensão.

Já o meia Gabriel Pires aguarda o resultado de alguns exames de imagem para saber a gravidade da lesão e se terá condições de atuar. O meio-campista sentiu o posterior da coxa no último jogo. O mesmo incomodo já havia tirado o atleta do jogo contra o São José.

Atualmente com sete pontos ganhos, o Paraná aparece na sétima colocação do Grupo B. Em sete jogos são duas vitórias, um empate e quatro derrotas. A equipe está dois pontos na frente do São José-RS, que tem cinco e é o primeiro time dentro d zona de rebaixamento.