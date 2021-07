Série C: Ciúmes? Rival anuncia novo patrocínio máster, horas após o Coritiba fazer o mesmo

Curitiba, PR, 29 (AFI) – A espera acabou. Após quatro meses sem patrocínio máster, o Paraná-PR terá uma marca para estampar, com gosto, na camisa. O anúncio da Neodent, porém, talvez foi motivado por “ciúmes”.

Nesta quinta-feira, o Coritiba, rival do Tricolor, também apresentou a empresa de implantes dentários como nova patrocinadora máster. E aí? Foi de “birra” ou não? Enfim, a estreia será na próxima rodada.

“Por meio dessa iniciativa continuamos nossa contribuição aos profissionais da saúde na retomada de seus negócios diante da situação de pandemia que ainda vivenciamos”, ressaltou o vice-presidente da Neodent, Slahedinne Zidi.

ATÉ TORCEDOR?

Em abril de 2021, o site de apostas Estadium.bet deixou de estampar o manto paranista. A relação mal completou um ano. Desde então, o Paraná apostou em soluções inovadoras. Depois de ter um patrocínio de agência de marketing digital, Starsdust, o clube abriu o espaço para os torcedores.

No duelo contra o Athletico-PR pela quinta rodada do campeonato estadual, a diretoria Tricolor permitiu que 23 paranistas colocassem o nome na camisa. Bastava pagar R$ 1,2 mil. Deu certo, fora de campo.

O Paraná perdeu por 1 a 0 no clássico, mas arrecadou R$ 27,6 mil. Os torcedores receberam, depois, as camisas com os respectivos nomes.

PRÓXIMA RODADA

A nova marca será estampada, pela primeira vez, no início da próxima semana. Na segunda-feira, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série, o Paraná recebe líder Ypiranga-RS, na Vila Capanema, às 20 horas.

O Tricolor é oitavo colocado, mas está empatado em pontos com o vice-lanterna (8) São José-RS. A vantagem paranista está no saldo de gols (-3 contra -5).