Série C: Com a mesma base do último jogo, Botafogo-PB encara o Tombense

João Pessoa, PB, 2 (AFI) – Neste sábado, a partir das 17h, o Botafogo encara o Tombense, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, o Almeidão. O duelo é válido pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

A equipe soma três empates, uma vitória e uma derrota. Com seis pontos, é o sétimo colocado no Grupo A.

MESMA BASE

Para o confronto, o técnico Gerson Gusmão disso que irá manter a mesma base da vitória contra o Altos, na última rodada. Gusmão está usando o sistema 3-5-2, com três zagueiros, cinco homens no meio e dois atacantes de velocidade à frente.

“Vai ser mais um jogo difícil, como todos estão sendo e serão. Tombense é uma equipe que fez um estadual bom e manteve a base. Vai ser mais uma partida em que teremos que jogar no nosso limite para poder fazer um bom enfrentamento. Em relação à maneira de jogar, a gente vai manter aquilo que fizemos no último jogo. Procurar imprimir um ritmo mais forte, com jogadores de mais movimentação e chegada à frente. Então não temos motivos para mudar. Basicamente deve ser a mesma equipe, com o mesmo padrão de jogo” disse Gerson.

RECUPERADO DA COVID

Quem volta ao elenco botafoguense é o volante Pablo. Ele está recuperado da Covid-19 e foi reintegrado ao time na última segunda-feira.

DESFALQUE NO GOL

um desfalque certo é o goleiro Felipe, que passou por uma cirurgia na coluna nesta semana e vai ficar de molho por até 45 dias.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time que entra em campo deve contar com: Rhuan, Daniel Felipe, Fred e Willian Machado; Sávio, Gabriel Yanno, Juninho, Clayton e Gabriel Araújo; Luã Lúcio e Welton.