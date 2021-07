Série C: Com baixa no ataque e possível estreia na zaga, Floresta encara o Volta Redonda

Fortaleza, CE, 16 (AFI) – Visando “pegar o elevador” na classificação, o Floresta entra em campo neste domingo, às 11h, contra o Volta Redonda. A partida acontece no estádio General Raulino de Oliveira, pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

A equipe ocupa a oitava colocação com nove pontos conquistados. Os líderes estão com 11, ou seja, uma vitória e algumas combinações de resultados podem colocar o time no G4, ou até mesmo na liderança.

DÚVIDA NO ATAQUE

O atacante Núbio Flávio provavelmente ficará de fora do jogo por conta de uma lesão na coxa posterior esquerda, no qual foi diagnosticado grau 2.

POSSÍVEL ESTREIA

O zagueiro Mailson deve estrear pelo clube, já que não atuou contra o Tombense, na última rodada.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Para o confronto, o técnico Lestor Júnior deve entrar em campo com: Tony; Tony Everton (Mailson), Willian Goiano, Alisson e Fábio Alves; Jô, Marconi e Carlos Renato; Yuri Naves, Elielton e Flávio Torres.