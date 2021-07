Série C: Com desfalque na defesa, Paysandu quer voltar a vencer depois de três jogos

Belém, PA, 30 (AFI) – Sem vencer há três partidas e com chances de virar líder com combinação de resultados, o Paysandu encara o Tombense no Estádio do Curuzu, às 17h, no sábado, pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Papão ocupa a quinta colocação e soma 13 pontos, dois a menos que os líderes da competição. Ou seja, uma vitória e alguns resultados a favor pode o colocar na ponta da tabela.

DESFALQUE

Expulso na última rodada, no empate em 1 a 1 contra o Manaus, o zagueiro Bruno Paulo cumprirá suspensão automática e não entra em campo no domingo.

SEM COLLAÇO

Titular da equipe nos últimos dois anos, o lateral-esquerdo Bruno Collaço se despediu do clube nesta quinta-feira. o todo, vestiu a camisa bicolor em 84 partidas e está rumando para algum clube da Série B.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Victor Souza; Marcelo, Perema, Denilson e Diego Matos; Bruno Paulista, Paulinho e Ratinho; Marlon, Luan Santos (Rildo) e Danrlei.

