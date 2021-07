Série C: Com desfalque na zaga, Tombense encara o Volta Redonda

Tombos, MG, 23 (AFI) – Neste sábado, o embalado Tombense irá encarar o Volta Redonda. O jogo acontece às 11h, no Estádio Almeidão. O confronto marca a nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com 13 pontos, a equipe mineira se encontra na vice-liderança do Grupo A.

LIVRE DA QUEDA

O treinador Rafael Guanaes comentou sobre a tranquilidade que o grupo está vivendo.

“Isso impacta no fato de que atingimos uma mini meta neste primeiro turno. Essa sequência não nos dá conforto ou folga, porque o grupo está muito equilibrado, com a responsabilidade de fazer os resultados na nossa casa. Mas é uma pontuação que historicamente afasta o risco de rebaixamento. São sempre conquistas dentro de um objetivo maior, em uma escala ao longo da competição. Pouco a pouco temos conseguido cumprir isso”, analisou.

DESFALQUE

O zagueiro Wesley foi expulso na partida passada, contra o Santa Cruz. Ou seja, está fora do confronto.

DÚVIDA

O volante Rodrigo está se recuperando de lesão, portanto ainda é dúvida para a partida.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time deve entrar em campo com: Felipe; David, Moisés, Marth e Manoel; Marquinhos, Eduardo Neto e Jean Lucas; Everton, Rubens e Cássio Ortega.