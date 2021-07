Série C: Com desfalques, Altos encara o Paysandu podendo assumir a liderança

Teresina, PI, 15 (AFI) – Para o jogo de sábado contra o Paysandu, o Altos não poderá contar com quatro titulares. A equipe entra em campo no sábado, às 19h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, o Curuzu, pela oitava rodada do Brasileirão Série C.

o Jacaré terá novidades na armação do time principal do técnico Marcelo Vilar. 21 atletas viajaram para Belém. Além disso, o clube é o quarto colocado na tabela do Grupo A com 10 pontos e está a apenas um de distância do líder Botafogo-PB

OS SUSPENSOS

Pelo terceiro cartão amarelo no campeonato, o atacante Klenisson (atacante) e os meios-campistas Roger Gaúcho e Juninho Arcanjo. não poderão atuar contra o Paysandu.

DEPARTAMENTO MÉDICO

O goleiro Mondragon segue tratamento de lesão na coxa confirmada pelo clube.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time de Marcelo Vilar deve entrar em campo com: Fábio, Gean, Mimica, Lucas do Carmo e Tiaguinho; Jorginho, Ray e Netinho; Lucas Campos, Manoel e Betinho.

