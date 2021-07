Série C: Com desfalques e reforços, Santa Cruz tenta a primeira vitória contra o Paysandu

Recife, PE, 2 (AFI) – Ainda em busca de seu primeiro triunfo na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz irá encarar o Paysandu, neste sábado, às 19h, no estádio do Arruda, em duelo válido pela sexta rodada.

Para o confronto, o técnico Roberto Fernandes terá desfalques e reforços na equipe titular. O Santinha é o lanterna do Grupo A com apenas 3 pontos, são três empates e duas derrotas.

REFORÇOS

Os retornos são do volante Everton Dias e do meia Rondinelly, que cumpriram o protocolo de isolamento após terem testado positivo para Covid-19. Eles voltaram aos treinos nesta semana e a tendência é de que Rondinelly retome titularidade no lugar de Chiquinho.

Além disso, houve a contratação de cinco novos atletas, caso forem regularizados até o final desta sexta-feira, poderão entrar em campo. São eles: os zagueiros Rafael Castro e Victor Oliveira, o lateral-direito Lucas Rodrigues, o volante Maycon Lucas e o atacante Levi.

CUMPRINDO SUSPENSÃO

O volante Vitinho recebeu o terceiro cartão amarelo na jogo contra o Volta Redonda e agora cumpre suspensão automática.

POSITIVOS PARA COVID

Oito jogadores não estão à disposição de Roberto Fernandes, afastados por conta de Covid-19, ainda cumprindo o protocolo de afastamento: os goleiros Jordan e Marcão, laterais Digão, Jadson e Ítalo Barbosa, zagueiro William Alves, volante Caetano e meia João Cardoso.

Já volante Augusto César e o atacante Pipico começaram transição física nesta semana.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

A equipe que deve entrar em campo deve contar com: Geaze; Weriton, Breno Calixto, Júnior Sergipano e Eduardo; Derley, Karl e Rondinelly; Lucas Batatinha, França e Wallace Pernambucano.