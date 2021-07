Série C: Com desfalques, Ferroviário-CE busca a reabilitação para continuar na cola do G4

Fortaleza, CE, 02 (AFI) – Com um treino na tarde desta sexta-feira (02), o Ferroviário-CE fechou a sua preparação para encarar o Volta Redonda-RJ, neste sábado (03) pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. De olho na reabilitação após duas derrotas seguidas para seguir brigando pelo G4 do Grupo A, o técnico Francisco Diá terá duas baixas e relacionou 22 atletas para o duelo.

Como nenhum jogador testou positivo para covid-19, os desfalques são: o volante Wesley Dias, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na competição e o atacante Augusto, que segue em fase de transição e ainda não foi liberado pelo DM. No meio-campo, Dudu que volta de suspensão deve assumir a titularidade.

Na briga por uma vaga no time que irá começar jogando, o meia Berguinho acredita na reabilitação de sua equipe. “A tabela ta bem embolada, todo mundo perto e é jogo que você tem que somar. Não pode perder ponto. Ficou todo mundo chateado, sabíamos da nossa capacidade, mas é trabalhar como estamos fazendo para colher frutos”.

Até por conta disso, o Ferroviário-CE deve entrar em campo neste sábado com a seguinte formação: Rafael; Lázaro, Vitão, Richardson e Madson; Dudu, Emerson Souza, Diego Viana e Reinaldo (Berguinho); Gabriel Silva e Thiago Aperibé.