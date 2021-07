Série C: Com entorse no pé esquerdo, volante vai ao DM e pode virar desfalque no Figueirense

Florianópolis, SC, 27 (AFI) – O técnico Jorginho ganhou mais uma preocupação para tentar recuperar o Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro. O volante Dener Pinheiro foi entregue ao departamento médico após sofrer uma entorse no pé esquerdo durante a partida passada, na sexta-feira.

Em tratamento com os profissionais da área de fisioterapia, Dener Pinheiro virou dúvida para o confronto diante do Novorizontino no domingo (01), às 11 horas, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela décima rodada.

Para piorar, os zagueiros Edson Henrique e Lucas Cezane, os volantes Alê Santos, Carlos Gabriel e Patrick e os meias Guilherme Garré e Montebello também estão entregues ao DM.

Derrotado pelo Criciúma, por 1 a 0, o Figueirense completou seu segundo jogo sem vitória. O clube de Florianópolis estacionou no sétimo lugar do Grupo B com dez pontos, a dois da zona de rebaixamento e a seis da zona de classificação.