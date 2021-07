Série C: Com força máxima, Floresta tenta segunda vitória seguida

Fortaleza, CE, 9 (AFI) – Neste domingo, Às 15h30, o Floresta entra em campo de olho no topo da tabela, a equipe cearense encara o Tombense, no Estádio Domingão, pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Verdão chega embalado após vitória sobre o Altos e está com oito pontos, em sexto lugar. São duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

QUER A REAÇÃO

treinador Leston Júnior comentou sobre a vitória na última rodada e que quer manter boa sequência.

“Nós vínhamos tendo boas atuações, mas não conseguíamos traduzir isso em vitórias, o futebol às vezes te prega essas peças, então procuramos deixar o grupo todo bem confiante para que a gente pudesse fazer um grande jogo no Piauí”, disse o comandante.

SEM PROBLEMAS

Para o duelo, o treinador não tem problemas e deve repetir a mesma equipe da vitória na última rodada.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time deve ser: Tony; Tony Éverton, Álisson, Willian Goiano e Fábio Alves; Jô, Marconi, Elielton, Flávio Torres e Carlos Renato; Yuri Naves.